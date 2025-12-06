Terre de Bay Portes ouvertes Gaillefontaine

Terre de Bay Portes ouvertes

43 Grande Rue Gaillefontaine Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06

Venez découvrir le plaisir de la poterie avec l’association Terre de Bray.

Démonstration de tournage, décors et cuisson raku

Le 6 et 7 décembre 2025 de 14h à 18h .

43 Grande Rue Gaillefontaine 76870 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 73 65 terredebray@orange.fr

