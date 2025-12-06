Terre de Bay Portes ouvertes Gaillefontaine
Terre de Bay Portes ouvertes Gaillefontaine samedi 6 décembre 2025.
Terre de Bay Portes ouvertes
43 Grande Rue Gaillefontaine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Venez découvrir le plaisir de la poterie avec l’association Terre de Bray.
Démonstration de tournage, décors et cuisson raku
Le 6 et 7 décembre 2025 de 14h à 18h .
43 Grande Rue Gaillefontaine 76870 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 73 65 terredebray@orange.fr
English : Terre de Bay Portes ouvertes
L’événement Terre de Bay Portes ouvertes Gaillefontaine a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux