Terre de fruit vous raconte ses vergers Saut des chèves bas Châteauneuf-sur-Isère

Terre de fruit vous raconte ses vergers

Saut des chèves bas RDV Route de l’ancienne nationale Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:15:00

fin : 2026-03-08 09:15:00

Date(s) :

2026-03-08

Comme chaque année Châteauneuf Terre de Fruit organise sa fameuse balade, l’occasion idéale pour découvrir les trésors fruitiers de notre terroir, respirer l’air pur et partager des moments conviviaux en famille ou entre amis !

.

Saut des chèves bas RDV Route de l’ancienne nationale Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes chateauneufterredefruit@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Like every year, Châteauneuf Terre de Fruit organizes its famous walk, the ideal opportunity to discover the fruit treasures of our land, breathe in the fresh air and share convivial moments with family and friends!

L’événement Terre de fruit vous raconte ses vergers Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-20 par Valence Romans Tourisme