Terre de Géants 2 Mission Marmotte Chapelle Numérique Saint-Alexis Le Puy-en-Velay

Terre de Géants 2 Mission Marmotte Chapelle Numérique Saint-Alexis Le Puy-en-Velay samedi 8 février 2025.

Terre de Géants 2 Mission Marmotte

Chapelle Numérique Saint-Alexis 1 rue Grasmanent Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

de 5 à 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-02-08

fin : 2025-04-04

Date(s) :

2025-02-08 2025-03-15 2025-04-05 2025-05-05 2025-07-05 2025-10-18

Une attraction numérique et une histoire fantastique dans un lieu unique la Chapelle Numérique Saint-Alexis !

Venez vivre une aventure époustouflante, en immersion, dans les paysages, les richesses, les secrets et les trésors de la Haute-Loire.

.

Chapelle Numérique Saint-Alexis 1 rue Grasmanent Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 12 04 43 43 contact@chapelle-numerique.fr

English :

A digital attraction and a fantastic story in a unique location: the Chapelle Numérique Saint-Alexis!

Come and experience a breathtaking adventure, immersed in the landscapes, riches, secrets and treasures of Haute-Loire.

German :

Eine digitale Attraktion und eine fantastische Geschichte an einem einzigartigen Ort: die Digitale Kapelle Saint-Alexis!

Erleben Sie ein atemberaubendes Abenteuer, bei dem Sie in die Landschaften, Reichtümer, Geheimnisse und Schätze der Haute-Loire eintauchen.

Italiano :

Un’attrazione digitale e una storia fantastica in un luogo unico: la Chapelle Numérique Saint-Alexis!

Venite a vivere un’avventura mozzafiato, immersi nei paesaggi, nelle ricchezze, nei segreti e nei tesori dell’Alta Loira.

Espanol :

Una atracción digital y una historia fantástica en un lugar único: ¡la Chapelle Numérique Saint-Alexis!

Venga a vivir una aventura impresionante, inmerso en los paisajes, riquezas, secretos y tesoros del Alto Loira.

L’événement Terre de Géants 2 Mission Marmotte Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay