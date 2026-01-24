Terre de Géants 2 Mission Marmotte Chapelle Numérique Saint-Alexis Le Puy-en-Velay

Terre de Géants 2 Mission Marmotte

Chapelle Numérique Saint-Alexis 1 rue Grasmanent Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

de 5 à 15 ans

Début : 2026-02-07

fin : 2026-04-10

2026-02-07 2026-03-11 2026-03-28 2026-04-14

Une attraction numérique et une histoire fantastique dans un lieu unique la Chapelle Numérique Saint-Alexis !

Venez vivre une aventure époustouflante, en immersion, dans les paysages, les richesses, les secrets et les trésors de la Haute-Loire.

.

Chapelle Numérique Saint-Alexis 1 rue Grasmanent Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 12 04 43 43 contact@chapelle-numerique.fr

English : Terre de Géants 2 Mission Marmotte

A digital attraction and a fantastic story in a unique location: the Chapelle Numérique Saint-Alexis!

Come and experience a breathtaking adventure, immersed in the landscapes, riches, secrets and treasures of Haute-Loire.

