TERRE DE JEUX 2024, LES TOITS DE PARIS EN SEINE Cinéma Le Trianon Marvejols

Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024, la Ville de Marvejols et la Communauté de Communes du Gévaudan proposent la projection exceptionnelle du film documentaire 2024, Les toits de Paris en Seine Mercredi 19 novembre 2025 à 18h00 au Cinéma Le Trianon Marvejols.

– Une immersion inédite au cœur de l’émotion olympique –

Réalisé par Joël Daguerre, ce film offre une perspective totalement inédite sur les coulisses des JO de Paris 2024 celle des toits de la capitale. Plus qu’un simple aperçu des performances sportives, le documentaire est une immersion poétique dans la préparation mentale et physique des athlètes français.

Les spectateurs auront un regard privilégié sur l’envers du décor, découvrant les enjeux, les émotions et les secrets de la performance olympique. Le documentaire nous plonge également au cœur des coulisses des cérémonies d’ouverture et de clôture, et dévoile les secrets d’organisation et de création de personnalités clés telles que Thomas Jolly, directeur artistique.

– Inspirer les générations futures –

Ce rendez-vous est une véritable source d’inspiration. À travers les témoignages poignants et les parcours d’engagement, de rigueur et de passion des sportifs d’exception, l’objectif est d’encourager l’ensemble des citoyens, et particulièrement les jeunes, à se lancer dans la pratique sportive et à embrasser les valeurs fondamentales du sport le dépassement de soi, l’esprit d’équipe et la persévérance.

La projection sera suivie d’un temps d’échange.

– Mercredi 19 novembre 2025

– Heure 18h

– Lieu Cinéma Le Trianon Marvejols

– Tarifs 5€ 4,50€

– Durée 54min .

Cinéma Le Trianon 4 Rue Paul Mendras Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 01 14 letrianon@cc-gevaudan.fr

English :

As part of the Terre de Jeux 2024 label, the town of Marvejols and the Communauté de Communes du Gévaudan are organizing a special screening of the documentary film: 2024, Les toits de Paris en Seine Wednesday, November 19, 2025 at 6:00 pm at Cinéma Le Trianon Marvejols.

Directed by Joël Daguerre, this film offers a totally unprecedented behind-the-scenes perspective on the Paris 2024 Olympics.

German :

Im Rahmen des Labels Terre de Jeux 2024 schlagen die Stadt Marvejols und die Communauté de Communes du Gévaudan die außergewöhnliche Vorführung des Dokumentarfilms vor: 2024, Les toits de Paris en Seine Mittwoch, den 19. November 2025 um 18.00 Uhr im Kino Le Trianon Marvejols.

Der Film wurde von Joël Daguerre gedreht und bietet einen völlig neuen Blick hinter die Kulissen der Olympischen Spiele in Paris 2024.

Italiano :

Nell’ambito del marchio Terre de Jeux 2024, la città di Marvejols e la Communauté de Communes du Gévaudan organizzano una proiezione speciale del film documentario 2024, Les toits de Paris en Seine mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 18.00 presso il Cinéma Le Trianon Marvejols.

Diretto da Joël Daguerre, questo film offre una prospettiva del tutto originale sul dietro le quinte dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Espanol :

En el marco del sello Terre de Jeux 2024, la ciudad de Marvejols y la Communauté de Communes du Gévaudan organizan una proyección especial del documental 2024, Les toits de Paris en Seine el miércoles 19 de noviembre de 2025 a las 18:00 horas en el Cinéma Le Trianon Marvejols.

Dirigida por Joël Daguerre, esta película ofrece una perspectiva totalmente original entre bastidores de los Juegos Olímpicos de París 2024.

