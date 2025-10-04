Terre de Jeux Salle des fêtes de Ploubalay Beaussais-sur-Mer

Salle des fêtes de Ploubalay Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 21:00:00

2025-10-04

La ludothèque vous invite à plonger dans le monde du médiéval fantastique le temps du festival Terre de jeux avec sa thématique Princ’elfe et Dragons.

Pour les tout petits, comme pour les très grands, cette journée dédiée aux jeux saura apporter à chacun son lots de découvertes ludiques.

Cette année, plusieurs artistes et associations se joignent à la ludothèque pour parfaire l’événement

Le Professeur Moriboum chevauchant son étrange véhicule nommé l’Ensorcelarium sera prêt à dévoiler son spectacle ambulant à toute personne intéressée.

Les membres de l’association Sparow vous feront découvrir l’univers de Warhammer de la peinture de figurine à l’initiation au jeu.

Les Retro Game Zone reviennent pour vous défier sur des consoles d’un autre temps.

Des cosplayeuses animeront un concours de Cosplay haut en couleur. Alors n’oubliez pas votre costume !

S’ajoute au programme plein de concours et d’animations en tout genre

Blind test enfant, tir à l’arc des elfes, joutes des chevaliers, tournoi de jeux de société, concours de palets, corn’hole, escape game (La grotte du Dragon), atelier maquillage, perles à repasser, structure gonflable… et bien d’autres encore !

Restauration et buvette sur place. .

Salle des fêtes de Ploubalay Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 60 68

