Terre de Jeux Salle des fêtes de Ploubalay Beaussais-sur-Mer

samedi 3 octobre 2026 · Salle des fêtes de Ploubalay · Beaussais-sur-Mer

Informations pratiques

Beaussais-sur-Mer

Terre de Jeux

Salle des fêtes de Ploubalay Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 21:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Taureau mécanique

Retro gaming

Escape game

Espace petite enfance

Danse country

Jeux de société

Balades à poney

Restauration et buvette sur place. .

Salle des fêtes de Ploubalay Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 60 68

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English :

L’événement Terre de Jeux Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme