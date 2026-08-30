Terre de Jeux Salle des fêtes de Ploubalay Beaussais-sur-Mer
samedi 3 octobre 2026 · Salle des fêtes de Ploubalay · Beaussais-sur-Mer
Informations pratiques
Beaussais-sur-Mer
Terre de Jeux
Salle des fêtes de Ploubalay Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 21:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Taureau mécanique
Retro gaming
Escape game
Espace petite enfance
Danse country
Jeux de société
Balades à poney
Restauration et buvette sur place. .
Salle des fêtes de Ploubalay Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 60 68
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English :
L’événement Terre de Jeux Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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