Terre ! de la compagnie Les Lubies (Kamishibai) Salle Lur Berri Sare

Terre ! de la compagnie Les Lubies (Kamishibai) dimanche 8 février 2026.
Salle Lur Berri 71 Santa Maria Poghjuko karrika Sare Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
L’histoire d’une bande de pingouins qui se retrouve soudainement à errer sur l’océan, accrochés à leur bloc de glace, qui vient de se détacher du continent blanc.
Les pingouins ne tarderont pas à trouver une nouvelle terre d’accueil. Seulement voilà…débarquer chez les autres, ce n’est pas aussi simple qu’ils le prévoyaient.
Réservation conseillée, places limitées .
Salle Lur Berri 71 Santa Maria Poghjuko karrika Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques
