Terre ! de la compagnie Les Lubies (Kamishibai) Salle Lur Berri Sare dimanche 8 février 2026.

Terre ! de la compagnie Les Lubies (Kamishibai)

Salle Lur Berri 71 Santa Maria Poghjuko karrika Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

L’histoire d’une bande de pingouins qui se retrouve soudainement à errer sur l’océan, accrochés à leur bloc de glace, qui vient de se détacher du continent blanc.

Les pingouins ne tarderont pas à trouver une nouvelle terre d’accueil. Seulement voilà…débarquer chez les autres, ce n’est pas aussi simple qu’ils le prévoyaient.

Réservation conseillée, places limitées .

Salle Lur Berri 71 Santa Maria Poghjuko karrika Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 sare@otpaysbasque.com

