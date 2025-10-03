TERRE DE LECTURE Rencontre avec Fabien BONNET Bibliothèque Souvigné

Bibliothèque 1 place de la mairie Souvigné Deux-Sèvres

2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Pour beaucoup, Ernest Pérochon, c’est une rue, une école, une médiathèque… Mais que sait-on, de l’instituteur passé à la postérité grâce au prix Goncourt ? Le Centre d’Art Contemporain Photographique de Niort s’est installé dans la maison que l’écrivain a habitée de 1927 jusqu’à sa mort en 1942.

Jane et Jean Debenest, ses petits-enfants, ont vécu une part essentielle de leur jeunesse dans la maison où leur cher grand-père, sous la menace d’une arrestation par la Gestapo, a été terrassé par une crise cardiaque.

Grâce à leurs souvenirs intimes, nombreux et vivaces, Fabien Bonnet vous raconte l’histoire de ces lieux et de ceux qui les ont fréquentés au temps glorieux de Pérochon.

Passerelle littéraire entre deux époques, ce livre est illustré par des photographies d’Alexandre Giraud. .

+33 5 49 06 11 30 bibliotheque@souvigne79.fr

