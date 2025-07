Terre de Rêve Centre Culturel Saint-Germain-Laprade

Centre Culturel Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Mercredi 2025-07-16 15:00:00

2025-07-16

En partenariat avec le Centre Culturel, venez assister à ce spectacle familial, à partir de 6 ans, de Joseph et Agnès Doherty.

Un voyage initiatique sur la piste des peuples Anishinaabe, qui pose la question du rapport au Monde et à la Nature.

Centre Culturel 2 Rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 20 43 90 loulio@etik.com

English :

In partnership with the Centre Culturel, come and enjoy this family show, for ages 6 and up, by Joseph and Agnès Doherty.

A journey of initiation on the trail of the Anishinaabe peoples, which raises the question of our relationship with the World and Nature.

German :

In Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum können Sie sich dieses Familienstück ab 6 Jahren von Joseph und Agnes Doherty ansehen.

Eine Initiationsreise auf den Spuren der Anishinaabe-Völker, die die Frage nach der Beziehung zur Welt und zur Natur aufwirft.

Italiano :

In collaborazione con il Centre Culturel, venite a godervi questo spettacolo per famiglie, dai 6 anni in su, di Joseph e Agnès Doherty.

Un viaggio di iniziazione sulle tracce del popolo Anishinaabe, che solleva la questione del nostro rapporto con il mondo e la natura.

Espanol :

En colaboración con el Centre Culturel, venga a disfrutar de este espectáculo familiar, a partir de 6 años, de Joseph y Agnès Doherty.

Un viaje iniciático tras las huellas del pueblo anishinaabe, que plantea la cuestión de nuestra relación con el Mundo y la Naturaleza.

