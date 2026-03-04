Terre de rêves, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Terre de rêves Samedi 21 mars, 17h30 Bibliothèque Flora Tristan Gironde

Inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T17:30:00+01:00 – 2026-03-21T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T17:30:00+01:00 – 2026-03-21T18:30:00+01:00

La bibliothèque Flora Tristan participe au festival Les mots passants organisé par l’association Astrolab en acceuillant le nouveau spectacle d’Agnès et Joseph Doherty : Terre de rêves.

Un jeune irlandais, fuyant la grande famine au XIXème siècle, fait naufrage au large du Québec et est sauvé par une vieille femme autochtone. Elle recueille le jeune garçon pendant 7 ans, lui transmettant les savoirs et les chansons de son peuple.

Au crépuscule de sa vie, elle incite le jeune homme à suivre la piste de sa nation qui a migré vers l’Ouest bien des années auparavant…

Guidé par la chouette emblématique Kokoko, ce voyage emmène l’Européen le long du fleuve St Laurent, en passant par des villes à la fumée trop sombre, et les plaines, terre des bisons, jusqu’aux grands lacs. Mais le Wendigo, le cruel monstre dévastateur, menace et repousse le peuple toujours plus à l’ouest…

Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] [{« link »: « https://www.astrolabelcier.fr/post/les-mots-passants-2026 »}, {« link »: « https://www.astrolabelcier.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Nouveau spectacle musical de Agnès et Joseph Doherty festival les mots passants

@ Doherty