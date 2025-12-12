TERRE DES HOMMES – LE CONTRESCARPE Paris

TERRE DES HOMMES Début : 2026-01-10 à 19:00. Tarif : – euros.

TERRE DES HOMMES – D’ANTOINE DE SAINT-EXUPERY1926. Antoine de Saint-Exupéry s’écrase en avion dans le Sahara. Il faut alors survivre.Premier vol, Antoine de Saint-Exupéry décolle à l’aube du 29 janvier 1926 vers Dakar, il survole l’Espagne profitant de la poésie de ces paysages. Puis de nuit, dans un combat face aux orages, il s’écrase dans le Sahara de nuit. Il faut alors survivre, lutter contre le soleil, les mirages et la folie…Distribution :Auteur : Antoine de SAINT-EXUPÉRYAdaptation et interprétation : Pierre DEVAUXMetteur en scène : Thierry HARCOURTCréation Sonore : Tazio CAPUTOProduction et Diffusion : CHRISTOPHE PARISDurée :1h10 – 70 minutes

LE CONTRESCARPE 5 RUE BLAINVILLE 75005 Paris 75