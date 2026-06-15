Vanxains

TERRE EN FETE 2026

Vanxains Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 13:00:00

fin : 2026-07-26 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

TERRE EN FETE, la fête des Jeunes Agriculteurs de la Dordogne:

Pendant les 2 jours, animations festives et traditionnelles, concert gratuit et restauration sur place

TERRE EN FETE, la fête des Jeunes Agriculteurs de la Dordogne:

Pendant les 2 jours, animations festives et traditionnelles: village des enfants, expositions animales, village des partenaires, bapteme en avion, four a pain, materiel miniature, exposition de materiel agricole neuf et ancien, balade à poney et en caleche.

Concours de labours, battages à l’ancienne, vachettes.

Concert gratuit le samedi soir: Mash et Booze Brothers .

Restauration et buvettes sur place. .

Vanxains 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 88 43

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English : TERRE EN FETE 2026

TERRE EN FETE, the Dordogne Young Farmers’ Festival:

Over the course of two days, enjoy festive and traditional activities, a free concert, and on-site dining

L’événement TERRE EN FETE 2026 Vanxains a été mis à jour le 2026-06-15 par Val de Dronne