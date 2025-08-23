Terre en Folie à Campigneulles-les-Petites Campigneulles-les-Petites

D939 Campigneulles-les-Petites Pas-de-Calais

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-24

2025-08-23

Terre en Folie 2025

Samedi 23 et dimanche 24 août 2025

Commune de Campigneulles-les-Petites

Organisé par les Jeunes Agriculteurs du Nord-Pas-de-Calais

Terre en Folie, c’est la foire agricole familiale organisée par les Jeunes Agriculteurs Nord-Pas-de-Calais tous les ans ! Cette année, cap sur le Montreuillois les 23 et 24 août à Campigneulles-les-Petites pour deux jours d’animations.

Au programme activités pour petits et grands, expositions de matériels agricoles, découverte des produits du terroir, courses de Moiss’Batt et Garden Cross, présentations d’animaux et de nombreuses autres surprises, le tout dans une ambiance conviviale !

Billetterie sur place ou en ligne uniquement pour le repas de la soirée du samedi 23 août.

Lieu Croisement D939 et D317

Tarif 5€

Mail jeunesagriculteurs.npdc@gmail.com

Crédit Jeunes Agriculteurs du Nord-Pas-de-Calais .

D939 Campigneulles-les-Petites 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 84 61 04 90 jeunesagriculteurs.npdc@gmail.com

