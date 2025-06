Terre en vert Balade botanique – Le Buisson-de-Cadouin 15 juin 2025 10:30

Dordogne

Terre en vert Balade botanique paleyrac Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Début : 2025-06-15 10:30:00

fin : 2025-06-15

2025-06-15

TERRE EN VERT a le plaisir de vous proposer une BALADE BOTANIQUE dimanche 15 juin à PALEYRAC à 10h30

Renseignements et inscriptions 06 76 13 02 77

Adhésion à l’association de 3 euros

Participation 5 euros

Gratuit pour les enfants

Objectif

Établir une fiche botanique de chacune des plantes rencontrées la plus complète possible caractéristiques botaniques, confusions possibles, photos, dessins, herbier…

– Christian et Nathalie, amateurs et passionnés de plantes

5 plantes abordées de manière approfondie (et de nombreuses autres évoquées sur le chemin…)

16 personnes maximum / La balade sera suivie par une auberge espagnole

paleyrac

Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 13 02 77

English : Terre en vert Balade botanique

TERRE EN VERT is pleased to offer a BOTANICAL WALK on Sunday June 15 in PALEYRAC at 10:30 a.m

Information and registration: 06 76 13 02 77

Association membership: 3 euros

Participation: 5 euros

Free for children

German : Terre en vert Balade botanique

TERRE EN VERT freut sich, Ihnen am Sonntag, den 15. Juni in PALEYRAC um 10.30 Uhr einen BOTANISCHEN WALK vorzuschlagen

Informationen und Anmeldungen: 06 76 13 02 77

Mitgliedschaft im Verein von 3 Euro

Teilnahme an der Veranstaltung: 5 Euro

Kostenlos für Kinder

Italiano :

TERRE EN VERT è lieta di proporre una passeggiata botanica domenica 15 giugno a PALEYRAC alle 10.30

Informazioni e prenotazioni: 06 76 13 02 77

Iscrizione all’associazione: 3 euro

Partecipazione: 5 euro

Gratuito per i bambini

Espanol : Terre en vert Balade botanique

TERRE EN VERT le propone un PASEO BOTÁNICO el domingo 15 de junio en PALEYRAC a las 10h30

Información y reservas: 06 76 13 02 77

Afiliación a la asociación: 3 euros

Participación: 5 euros

Gratuito para los niños

