Début : 2025-05-17 09:00:00

fin : 2025-05-17 11:30:00

2025-05-17

TERRE EN VERT vous propose une balade orchidées le samedi 17 mai à Saint Cybranet de 9h à 11h30 avec Corine Marliac membre de la société francaise d’Orchidophilie et avec Bernard Devaux.

La matinée s’achèvera par un apéritif partagé sur les bords du Céou participation 5euros

résa 06 72 60 12 25

Saint-Cybranet 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 60 12 25

English : Terre en vert Balade Orchidées

TERRE EN VERT proposes an orchid walk on Saturday May 17 in Saint Cybranet from 9 to 11:30 am with Corine Marliac, member of the French Orchid Society, and Bernard Devaux.

The morning will end with a shared aperitif on the banks of the Céou participation 5euros

booking 06 72 60 12 25

German : Terre en vert Balade Orchidées

TERRE EN VERT bietet Ihnen am Samstag, den 17. Mai in Saint Cybranet von 9 bis 11.30 Uhr einen Orchideen-Spaziergang mit Corine Marliac, Mitglied der Société francaise d’Orchidophilie, und Bernard Devaux an.

Der Vormittag endet mit einem gemeinsamen Aperitif am Ufer des Céou Teilnahmegebühr 5 Euro

resa: 06 72 60 12 25

Italiano :

TERRE EN VERT vi invita a una passeggiata tra le orchidee sabato 17 maggio a Saint Cybranet dalle 9.00 alle 11.30 con Corine Marliac, membro della Società francese delle orchidee, e Bernard Devaux.

La mattinata si concluderà con un aperitivo condiviso sulle rive del Céou partecipazione 5 euro

prenotazione: 06 72 60 12 25

Espanol : Terre en vert Balade Orchidées

TERRE EN VERT le invita a un paseo por las orquídeas el sábado 17 de mayo en Saint Cybranet de 9:00 a 11:30 con Corine Marliac, miembro de la Sociedad Francesa de Orquídeas, y Bernard Devaux.

La mañana terminará con un aperitivo compartido a orillas del Céou participación 5euros

reservas 06 72 60 12 25

