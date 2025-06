Terre en Vert sortie observation, initiation et déterminations des odonates Pays de Belvès 22 juin 2025 10:00

Terre en vert vous propose une sortie observation, initiation et détermination des odonates. Catte sortie sera animée par Bernard Devaux.

Rendez-vous à 10h vers Sainte Foy de Belvès.

Prendre la route de Villefranche du Périgord et tourner à gauche vers Ste Foy de belvès, c’est à environ 300m à droite.

La sortie aura lieu autour d’un joli étang ombragé. La matinée s’achèvera par une auberge espagnole, au bord de l’étang, pour ceux qui le désirent.

Renseignements et inscriptions par sms au 06 43 20 60 78

Adhésion à l’association:3€

Participation à la sortie:5€

Gratuit pour les enfants .

SAINTES FOY DE BELVÈS

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 20 60 78 belvesnature@gmail.com

English : Terre en Vert sortie observation, initiation et déterminations des odonates

Observation, initiation and determination of odonates. Led by Bernard Devaux.

Meeting point at 10 a.m. towards Sainte Foy de Belvès.

Take the Villefranche du Périgord road and turn left towards Ste Foy de Belvès. About 300m on the right.

Information and registration by sms to 06 43 20 60

German : Terre en Vert sortie observation, initiation et déterminations des odonates

Ausflug zur Beobachtung, Einführung und Bestimmung von Odonaten. a-Ausflug unter der Leitung von Bernard Devaux.

Treffpunkt um 10 Uhr in Richtung Sainte Foy de Belvès.

Nehmen Sie die Straße nach Villefranche du Périgord und biegen Sie links nach Ste Foy de Belvès ab. Etwa 300 m auf der rechten Seite.

Informationen und Anmeldungen per SMS an 06 43 20 60

Italiano :

Osservazione, iniziazione e identificazione degli odonati, sotto la guida di Bernard Devaux.

Ritrovo alle 10 in direzione di Sainte Foy de Belvès.

Prendere la strada Villefranche du Périgord e girare a sinistra verso Ste Foy de Belvès. Circa 300 m sulla destra.

Informazioni e iscrizioni via sms al numero 06 43 20 60

Espanol : Terre en Vert sortie observation, initiation et déterminations des odonates

Observación, iniciación e identificación de odonatos. Dirigido por Bernard Devaux.

Punto de encuentro a las 10 h en dirección a Sainte Foy de Belvès.

Tomar la carretera de Villefranche du Périgord y girar a la izquierda en dirección a Ste Foy de Belvès. A unos 300 m a la derecha.

Información e inscripciones por sms al 06 43 20 60

