Terre en vert Troc de plantes Pays de Belvès
Terre en vert Troc de plantes Pays de Belvès samedi 15 novembre 2025.
Terre en vert Troc de plantes
Place de la halle Pays de Belvès Dordogne
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Rendez-vous au marché de belvès le samedi 15 novembre, où Terre en vert sera de retour avec « Troc plantes », de 9H à 12H.
Echange convivial de plants, de graines et de savoir faire; venez nous retrouver même si vous n’avez rien à échanger c’est gratuit.
Terre en vert 06 43 20 60 78 / belvesnature@gmail.com .
Place de la halle Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine belvesnature@gmail.com
English : Terre en vert Troc de plantes
Join us at the Belvès market on Saturday November 15, where Terre en Vert will be back with « Troc plantes », from 9am to 12pm.
A friendly exchange of plants, seeds and know-how; come and meet us even if you have nothing to trade: it’s free.
German : Terre en vert Troc de plantes
Am Samstag, den 15. November, treffen wir uns auf dem Markt in Belvès, wo Terre en vert von 9 bis 12 Uhr wieder mit dem « Troc plantes » vertreten ist.
Tauschen Sie Pflanzen, Samen und Know-how in geselliger Runde aus. Kommen Sie zu uns, auch wenn Sie nichts zu tauschen haben.
Italiano :
Venite a trovarci al mercato di Belvès sabato 15 novembre, dove Terre en vert tornerà con il suo « Troc plantes », dalle 9.00 alle 12.00.
Uno scambio amichevole di piante, semi e conoscenze; venite a trovarci anche se non avete nulla da scambiare: è gratuito.
Espanol : Terre en vert Troc de plantes
Venga a vernos al mercado de Belvès el sábado 15 de noviembre, donde Terre en vert volverá con su « Troc plantes », de 9:00 a 12:00 horas.
Un intercambio amistoso de plantas, semillas y conocimientos; venga a vernos aunque no tenga nada que intercambiar: es gratis.
L’événement Terre en vert Troc de plantes Pays de Belvès a été mis à jour le 2025-09-20 par Périgord Noir Vallée Dordogne