Terre en vert Troc de plantes Pays de Belvès

Rendez-vous au marché de belvès le samedi 15 novembre, où Terre en vert sera de retour avec Troc plantes , de 9H à 12H.
Echange convivial de plants, de graines et de savoir faire; venez nous retrouver même si vous n’avez rien à échanger c’est gratuit.
Terre en vert 06 43 20 60 78 belvesnature@gmail.com .
Place de la halle Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine belvesnature@gmail.com
English : Terre en vert Troc de plantes
Join us at the Belvès market on Saturday November 15, where Terre en Vert will be back with Troc plantes , from 9am to 12pm.
A friendly exchange of plants, seeds and know-how; come and meet us even if you have nothing to trade: it’s free.
