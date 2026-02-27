Terre en vert Troc de plantes

Place de la halle Pays de Belvès Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Rendez-vous au marché de belvès le samedi 15 novembre, où Terre en vert sera de retour avec Troc plantes , de 9H à 12H.

Echange convivial de plants, de graines et de savoir faire; venez nous retrouver même si vous n’avez rien à échanger c’est gratuit.

Terre en vert 06 43 20 60 78 belvesnature@gmail.com .

Place de la halle Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine belvesnature@gmail.com

English : Terre en vert Troc de plantes

Join us at the Belvès market on Saturday November 15, where Terre en Vert will be back with Troc plantes , from 9am to 12pm.

A friendly exchange of plants, seeds and know-how; come and meet us even if you have nothing to trade: it’s free.

L’événement Terre en vert Troc de plantes Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-02-24 par Périgord Noir Vallée Dordogne