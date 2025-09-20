Terre et Dire Atelier Argile et Creation Neuvy-Deux-Clochers

Terre et Dire 20 et 21 septembre Atelier Argile et Creation Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

En combinant des manières très différentes de transmettre des idées créatives, cette exposition questionne la respiration de l’être humain…

Que désire-t-on être ? En lien avec quoi ? …si ce n’est ce qui nous rappelle nos émotions et nos besoins fondamentaux.

En explorant ces espaces, l’être humain construit le nid le plus équilibré dans la nature, à laquelle il appartient, et avec ses semblables.

J’offre à chacun l’expérience de toucher l’argile, de la sentir et de la façonner à sa guise… et de se sentir minimaliste, maître de son destin…

Atelier Argile et Creation 7 Chemin des Fontenilles La Bussiere 18250 Neuvy deux Clochers Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire 0661045687 https://www.josiechevalier.fr Atelier Argile et Création

Atelier de créativité avec l argile en vue de faire perdurer le lien à la matière terre qui est la base de notre construction protectrice dans sa réalité et et , grâce à la créativité , l intelligence, le rapport à nos origines que ce matériau sollicite…notre construction humaine protectrice fondamentale à notre croissance en bien etre Accès simple grâce à une carte papier ou internet

Panneaux indicateurs à proximité

Pas de difficulté de stationnement

Europäische Tage des Kulturerbes 2025

Josiane Chevalier