Terre et Feu Musée de la Tour abbatiale Saint-Amand-les-Eaux

Exposition au rez-de-chaussés. Possibilité d’accès aux fauteuils roulants.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

16 artistes céramistes de Wacq’Artribu et Sculptam sont à l’honneur. 68 de leurs œuvres sont exposées ainsi que 5 de Jean Brisy.

Musée de la Tour abbatiale 19p Grand 'Place, 59230 Saint-Amand-les-Eaux, France. Tour abbatiale du XVIIe siècle, de l'ancienne abbaye de Saint-Amand d'Elnon.

