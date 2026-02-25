Terre et mousse La Poterie de Sandra & Co Corseul

Terre et mousse

La Poterie de Sandra & Co 24 Rue de l’Hôtellerie Corseul Côtes-d’Armor

La Poterie de Sandra & Co est fière d’annoncer le rdv Terre et Mousse, un événement unique alliant artisanat, bière artisanale et convivialité, le vendredi 13 mars 2026 à 19h dans notre boutique atelier.

Un événement pour célébrer l’artisanat et la bière locale

Après plusieurs mois de travaux, Terre et Mousse marquera l’inauguration de la nouvelle salle d’exposition de l’atelier, un espace dédié à la création et aux surprises artistiques.

À cette occasion, Sandra & Co dévoilera une collection ultra-limitée de chopes à bière en grès émaillé, conçue en collaboration avec une stagiaire en design d’objet. Chaque pièce, aux formes uniques et aux couleurs vibrantes, a été pensée pour sublimer l’expérience de dégustation.

Les visiteurs pourront également découvrir une série de chopes peintes à la main par l’artiste Anne-Sophie Beaupied, une collaboratrice de longue date.

Rencontre avec L’Écume Sauvage, brasserie artisanale de Taden

L’événement sera aussi l’occasion de rencontrer Cyrielle et Romain, les fondateurs de L’Écume Sauvage, une brasserie 100 % familiale installée à Taden. Passionnés et audacieux, ils proposeront une dégustation de leurs bières artisanales, élaborées à partir d’ingrédients locaux et de recettes créatives. .

