TERRE ET SOUFFLE

Mas de Lauzes Soumont Hérault

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18 2026-05-23 2026-06-20

Une journée pour se ressourcer en mettant les mains dans la terre, en respirant dans la nature.

Une journée pour se ressourcer en mettant les mains dans la terre, en respirant dans la nature.

Marche lente en forêt avec proposition de respiration pour se déposer; création d’un bol ou petite sculpture sur le thème de l’ancrage. repas partagé. Tisane du jardin, café offert. .

Mas de Lauzes Soumont 34700 Hérault Occitanie +33 7 52 07 99 67 echappadecreation@gmail.com

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English :

A day to recharge your batteries by putting your hands in the earth and breathing in nature.

L’événement TERRE ET SOUFFLE Soumont a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC