Terre étrangère Auray

Dans le cadre du Festival Méliscènes

Dès 6 ans

Avec la Cie Juste Après

C’est l’histoire d’une grande traversée, celle de l’humanité et de ses multiples traversées des paysages, depuis que celle-ci a appris à marcher. A travers les récits de femmes et d’enfants en exil, ce spectacle dessine les contours d’une migration sensible, intime et universelle. Une parole humaine, bouleversante, qui interroge l’identité, l’appartenance et ce qui signifie chez soi . Un théâtre profondément actuel, poétique et nécessaire, pour donner voix à celles et ceux que l’on n’entend pas .

Séances scolaires à Athéna le 9 mars à 10h et 14h30. .

