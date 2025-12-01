Terre étrangère Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix

Terre étrangère Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix vendredi 19 décembre 2025.

Terre étrangère

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19 19:50:00

Date(s) :

2025-12-19

Compagnie Juste Après Carine Gualdaroni

Tout public, dès 6 ans

Danse. Marionnette

Terre étrangère est l’histoire de la grande traversée de l’humanité depuis que celle-ci a appris à marcher. Au milieu des morceaux de bois, une marionnettiste, une danseuse et un musicien mettent en scène le passage entre les paysages de LÀ-BAS et ICI.

Nourrie des questions d’enfants d’ici, croisées aux témoignages de jeunes étrangers habitant la Bretagne et qui racontent comment ils sont partis en aventure , la metteure en scène Carine Gualdaroni qui a installé sa compagnie à Morlaix, cartographie l’exil, exprime les manques, traverse les frontières symboliques, redessine des territoires imaginaires, chorégraphie le départ et retrace une aventure multiple semée d’embuches.

C’est quoi, se sentir étranger ? À quelle terre j’appartiens ? Les interprètes s’emparent de ces questions et portent à hauteur d’enfant les récits de chemins, de cabanes éphémères et d’odyssées. Avec la danse, la musique, les sons produits au plateau et la marionnette, Terre étrangère recrée le dialogue au cœur de la rencontre des peuples et des cultures pour raconter la grande histoire qui sous-tend l’histoire de l’humanité. .

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix 29600 Finistère Bretagne

