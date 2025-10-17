Terre, Feuille, Fourneau Coutances
Terre, Feuille, Fourneau
7 Place du Parvis Notre Dame Coutances Manche
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
2025-10-17
« Terre, Feuille, Fourneau » le festival culinaire de la Manche vous invite sur le territoire de Coutances mer et bocage
– Le Mascaret à Blainville-sur-Mer,
– A 3 pas à Coutances,
– Le Kalamansi à Coutances.
Menu à 30 € travaillé spécialement pour l’occasion. .
7 Place du Parvis Notre Dame Coutances 50200 Manche Normandie
English : Terre, Feuille, Fourneau
