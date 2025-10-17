Terre, Feuille, Fourneau Coutances

7 Place du Parvis Notre Dame Coutances Manche

« Terre, Feuille, Fourneau » le festival culinaire de la Manche vous invite sur le territoire de Coutances mer et bocage

– Le Mascaret à Blainville-sur-Mer,

– A 3 pas à Coutances,

– Le Kalamansi à Coutances.

Menu à 30 € travaillé spécialement pour l’occasion. .

L’événement Terre, Feuille, Fourneau Coutances a été mis à jour le 2025-09-18 par Coutances Tourisme