« Terre, Feuille, Fourneau », le festival culinaire manchois A 3 pas Coutances

A 3 pas 1 Rue Maréchal Joffre Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Le 17 octobre, les restaurateurs de la Manche engagés dans les circuits courts vous accueillent pour cette première édition de « Terre, feuille, fourneau ».

Ce festival culinaire invite tous les gourmands à déguster un menu à 30 € avec pour thème « le végétal au cœur de l’assiette ».

Chaque restaurant proposera un menu travaillé exclusivement pour l’évènement. L’occasion de découvrir des produits locaux sublimés par les chefs manchois.

Pour participer réservez votre table (midi ou soir) directement auprès du restaurant de votre choix parmi les établissements ci-dessous

– Le Ti Poui à La Hague (Urville-Nacqueville),

– Le Sémaphore, Bistrot Côtier à Flamanville,

– Café des Halles à Cherbourg-Octeville,

– Le Bistroy à Quettehou,

– Le Panoramique à La Pernelle,

– Le P’tit Nor’Cat à La Haye-du-Puits,

– Chez Arsène à Sainte-Marie-du-Mont,

– Le Mascaret à Blainville-sur-Mer,

– A 3 pas à Coutances.

– Le Kalamansi à Coutances,

– Bistrot Lambs à Agneaux,

– Canon à Villedieu-les-Poêles,

– Sème à Saint-Pair-sur-Mer,

– Loca Café à Granville,

– L’Espiègle à Bréhal,

– Le Littré à Avranches. .

A 3 pas 1 Rue Maréchal Joffre Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 47 99 51

