Terre, Feuille, Fourneau , le festival culinaire manchois Le Bas Pays Le Mont-Saint-Michel

Terre, Feuille, Fourneau , le festival culinaire manchois

Le Bas Pays La Ferme Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel Manche

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Le 17 octobre, les restaurateurs de la Manche engagés dans les circuits courts vous accueillent pour cette première édition de Terre, feuille, fourneau .

Ce festival culinaire invite tous les gourmands à déguster un menu à 30 € avec pour thème le végétal au cœur de l’assiette .

Chaque restaurant proposera un menu travaillé exclusivement pour l’évènement. L’occasion de découvrir des produits locaux sublimés par les chefs manchois.

Pour participer réservez votre table (midi ou soir) directement auprès du restaurant de votre choix parmi les établissements ci-dessous

– Le Ti Poui à La Hague (Urville-Nacqueville),

– Le Sémaphore, Bistrot Côtier à Flamanville,

– Café des Halles à Cherbourg-Octeville,

– Le Bistroy à Quettehou,

– Le Panoramique à La Pernelle,

– Le P’tit Nor’Cat à La Haye-du-Puits,

– Chez Arsène à Sainte-Marie-du-Mont,

– Le Mascaret à Blainville-sur-Mer,

– A 3 pas à Coutances.

– Le Kalamansi à Coutances,

– Bistrot Lambs à Agneaux,

– Restaurant de la gare à Percy,

– Canon à Villedieu-les-Poêles,

– Sème à Saint-Pair-sur-Mer,

– Loca Café à Granville,

– L’Espiègle à Bréhal,

– Le Littré à Avranches

– L’aromatique à Saint-Jean-le-Thomas,

– La Ferme Saint-Michel au Mont Saint-Michel. .

Le Bas Pays La Ferme Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie +33 2 33 58 46 79

