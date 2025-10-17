« Terre, Feuille, Fourneau », le festival culinaire manchois Le Bistroy Quettehou

Le Bistroy 17 Rue de Gaulle Quettehou Manche

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Le 17 octobre, les restaurateurs de la Manche engagés dans les circuits courts vous accueillent pour cette première édition de « Terre, feuille, fourneau ».

Ce festival culinaire invite tous les gourmands à déguster un menu à 30 € avec pour thème « le végétal au cœur de l’assiette ».

Chaque restaurant proposera un menu travaillé exclusivement pour l’évènement. L’occasion de découvrir des produits locaux sublimés par les chefs manchois.

Pour participer réservez votre table (midi ou soir) directement auprès du restaurant de votre choix parmi les établissements ci-dessous

– Le Ti Poui à La Hague (Urville-Nacqueville),

– Le Sémaphore, Bistrot Côtier à Flamanville,

– Café des Halles à Cherbourg-Octeville,

– Le Bistroy à Quettehou,

– Le Panoramique à La Pernelle,

– Le P’tit Nor’Cat à La Haye-du-Puits,

– Chez Arsène à Sainte-Marie-du-Mont,

– Le Mascaret à Blainville-sur-Mer,

– A 3 pas à Coutances.

– Le Kalamansi à Coutances,

– Bistrot Lambs à Agneaux,

– Canon à Villedieu-les-Poêles,

– Sème à Saint-Pair-sur-Mer,

– Loca Café à Granville,

– L’Espiègle à Bréhal,

– Le Littré à Avranches. .

