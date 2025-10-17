« Terre, Feuille, Fourneau », le festival culinaire manchois Saint-Lô

« Terre, Feuille, Fourneau », le festival culinaire manchois Saint-Lô vendredi 17 octobre 2025.

« Terre, Feuille, Fourneau », le festival culinaire manchois

586 Rue de l’Exode Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Une vingtaine de chef.fe.s vous invitent à découvrir le savoir-faire des producteurs de la Manche. Midi ou soir, profitez d’un menu unique à 30€ dans les restaurants participants. .

586 Rue de l’Exode Saint-Lô 50000 Manche Normandie

English : « Terre, Feuille, Fourneau », le festival culinaire manchois

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement « Terre, Feuille, Fourneau », le festival culinaire manchois Saint-Lô a été mis à jour le 2025-09-04 par Attitude Manche