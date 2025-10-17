« Terre, Feuille, Fourneau », le festival culinaire manchois Saint-Lô
586 Rue de l’Exode Saint-Lô Manche
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
Une vingtaine de chef.fe.s vous invitent à découvrir le savoir-faire des producteurs de la Manche. Midi ou soir, profitez d’un menu unique à 30€ dans les restaurants participants. .
