« Terre, Feuille, Fourneau », le festival culinaire manchois Chez Arsène Sainte-Marie-du-Mont vendredi 17 octobre 2025.

Chez Arsène 14 La Rivière Sainte-Marie-du-Mont Manche

Le 17 octobre, les restaurateurs de la Manche engagés dans les circuits courts vous accueillent pour cette première édition de « Terre, feuille, fourneau ».

Ce festival culinaire invite tous les gourmands à déguster un menu à 30 € avec pour thème « le végétal au cœur de l’assiette ».

Chaque restaurant proposera un menu travaillé exclusivement pour l’évènement. L’occasion de découvrir des produits locaux sublimés par les chefs manchois.

Pour participer réservez votre table (midi ou soir) directement auprès du restaurant de votre choix parmi les établissements ci-dessous

– Le Ti Poui à La Hague (Urville-Nacqueville),

– Le Sémaphore, Bistrot Côtier à Flamanville,

– Café des Halles à Cherbourg-Octeville,

– Le Bistroy à Quettehou,

– Le Panoramique à La Pernelle,

– Le P’tit Nor’Cat à La Haye-du-Puits,

– Chez Arsène à Sainte-Marie-du-Mont,

– Le Mascaret à Blainville-sur-Mer,

– A 3 pas à Coutances.

– Le Kalamansi à Coutances,

– Bistrot Lambs à Agneaux,

– Canon à Villedieu-les-Poêles,

– Sème à Saint-Pair-sur-Mer,

– Loca Café à Granville,

– L’Espiègle à Bréhal,

– Le Littré à Avranches. .

Chez Arsène 14 La Rivière Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 25 74

