TERRE Place François Fournil Labarthe-sur-Lèze

Place François Fournil ESPACE FRANÇOIS MITTERAND Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Début : 2025-10-22 14:00:00

Venez vous initier à la pratique de la sculpture.

Invitation à découvrir et à pratiquer l’art de la

sculpture de manière ludique.

Un atelier modelage créatif idéal pour développer

sa créativité, son imagination et sa patience.

7 ans et + 10 .

Place François Fournil ESPACE FRANÇOIS MITTERAND Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 62 66 service.culturel@labarthesurleze.com

English :

Come and try your hand at sculpture.

German :

Lassen Sie sich in die Praxis der Bildhauerei einführen.

Italiano :

Venite a cimentarvi nella scultura.

Espanol :

Venga y pruebe a esculpir.

L’événement TERRE Labarthe-sur-Lèze a été mis à jour le 2025-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE