TERRE Place François Fournil Labarthe-sur-Lèze

Place François Fournil ESPACE FRANÇOIS MITTERAND Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Venez vous initier à la pratique de la sculpture.
Invitation à découvrir et à pratiquer l’art de la
sculpture de manière ludique.
Un atelier modelage créatif idéal pour développer
sa créativité, son imagination et sa patience.
7 ans et + 10 .
Place François Fournil ESPACE FRANÇOIS MITTERAND Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 62 66 service.culturel@labarthesurleze.com
English :
Come and try your hand at sculpture.
German :
Lassen Sie sich in die Praxis der Bildhauerei einführen.
Italiano :
Venite a cimentarvi nella scultura.
Espanol :
Venga y pruebe a esculpir.
