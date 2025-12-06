Terre – Marché de céramiques Lafayette Anticipations Paris

Le temps d’un week-end, l’Agora de la Fondation devient un espace vibrant du geste et de la matière. Entre formes libres et inspirations organiques, chaque créateur·ice compose et propose un univers singulier, révélant toute la richesse et la vitalité de la scène céramique actuelle.

Terre est aussi une invitation à la rencontre : celle des céramistes, de leurs savoir-faire, et de leurs histoires. Une occasion rare d’échanger, de dénicher des pièces d’exception – objets poétiques, pièces d’art de la table ou merveilles à offrir (ou à s’offrir) – et de soutenir une production artisanale exigeante et inventive.

Le marché s’accompagne d’une série d’ateliers ouverts à tou·tes, animés par Zoé Grenaudier et si jeune montagne, pour s’initier au travail de la terre et expérimenter ses gestes essentiels, seul·e, entre ami·es ou en famille ! (réservations à venir prochainement)

Les pièces de céramiques réalisées dans le cadre de Bien Commun – un programme de création collectif animé par la Fondation à destination de structures sociales et médico-sociales – sont également présentées et vendues au profit d’une association.

Avec : si jeune montagne (Soyoung Hyun) | Sara Vieira Vasques (Metis Ceramics) | Zoé Grenaudier | Camille Létoffé | studio pyromane | Léna Gayaud | Nadège Baumann | Pauline Bonnet | JJ von Panure | Julia Frechette

Avec la quatrième édition de Terre, un marché qui réunit des céramistes indépendant·es, Lafayette Anticipations met à l’honneur la céramique contemporaine.

Du samedi 06 décembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public. Jusqu’à 9 ans.

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/exposition/terre-2025