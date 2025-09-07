Terre, mer et marais, balade-découverte Ravenoville Sainte-Mère-Église
Terre, mer et marais, balade-découverte Ravenoville Sainte-Mère-Église dimanche 7 septembre 2025.
Terre, mer et marais, balade-découverte
Ravenoville 1 ferme du Grand Clos Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 14:00:00
fin : 2025-09-07 17:00:00
Date(s) :
2025-09-07
Chemin faisant, accompagnés par Pierre, paysan, qui va commenter le paysage dans un esprit de construction de la paix, d’un vivre ensemble équilibré et respectueux de chacun, chacune.
2 heures de marche, pauses comprises. Prévoir chaussures de marche. .
Ravenoville 1 ferme du Grand Clos Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 50 29 34 93
English : Terre, mer et marais, balade-découverte
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Terre, mer et marais, balade-découverte Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Baie du Cotentin