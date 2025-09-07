Terre, mer et marais, balade-découverte Ravenoville Sainte-Mère-Église

Terre, mer et marais, balade-découverte Ravenoville Sainte-Mère-Église dimanche 7 septembre 2025.

Terre, mer et marais, balade-découverte

Ravenoville 1 ferme du Grand Clos Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 14:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Chemin faisant, accompagnés par Pierre, paysan, qui va commenter le paysage dans un esprit de construction de la paix, d’un vivre ensemble équilibré et respectueux de chacun, chacune.

2 heures de marche, pauses comprises. Prévoir chaussures de marche. .

Ravenoville 1 ferme du Grand Clos Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 50 29 34 93

