Terre noire – Compagnie Contours Flous Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS jeudi 11 décembre 2025.

Tous les jours, Hagos et Fatissa – un couple d’agriculteurs brésiliens – essaient de vivre en cultivant leur terre. Mais quand des multinationales la convoitent, il devient difficile de résister…

Réservation auprès de l’accueil (01 40 28 18 48 – caleshalles@actisce.org)

Du jeudi 11 décembre 2025 au vendredi 12 décembre 2025 :

vendredi

de 20h00 à 21h00

jeudi

de 20h00 à 21h00

payant

Tarif plein : 13 €

Tarif réduit : 11 €

Paiement sur place en espèces ou par chèque.

Tout public.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

+33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/