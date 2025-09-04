Terre Noire | Théâtre l’Archipel Fouesnant

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2026-02-05 20:30:00

2026-02-05

Cie Felmur | Gweltaz Chauviré | Stefano Massini (traduction de Pietro Pizzuti)

Un commercial d’Earth Corporation convainc Hagos Nassor, producteur de canne à sucre, d’acheter ses produits phytosanitaires. Le paysan rêve de meilleures récoltes, d’une vie plus confortable. Mais la réalité s’avère toute autre ses cannes à sucre se dessèchent, la terre de ses ancêtres est meurtrie par les produits et les dettes l’étranglent. Il doit céder sa terre à Earth Corporation pour une bouchée de pain. Poussé par sa femme, le fermier décide de faire appel à une avocate. Une bataille s’engage alors.

Ce texte est construit comme un puzzle que les spectateur·rice·s vont reconstituer. Il est composé de tableaux très courts avec des accélérations et des retours en arrière. Aux dialogues/joutes ciselés répondent des monologues dans lesquels se déploie l’écriture poétique de Stefano Massini.

Avec cette fable paysanne et écologique, le metteur en scène Gweltaz Chauviré souhaite qu’on puisse penser, s’émouvoir et rêver collectivement afin de ne pas céder à un sentiment d’impuissance. .

