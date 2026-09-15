Terre ! – Saison Ah ? Maison des Cultures de Pays Parthenay
jeudi 4 février 2027 · Maison des Cultures de Pays · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Terre ! – Saison Ah ?
Maison des Cultures de Pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-04 19:00:00
fin : 2027-02-04 19:30:00
Date(s) :
2027-02-04
Cie Les Lubies (33)
Adaptation de l’album “Bienvenus” de Barroux
Éditions Kaleidoscope (2017)
Parler de l’accueil des réfugiés aux enfants
Une bande de manchots à la dérive erre sur l’océan à la recherche d’une terre accueillante. Mais où vont trouver refuge ces réfugiés de la banquise ? Optimistes, ils se répètent en boucle, “qu’il n’y a pas de problème sans solution” et qu’ils braveront bien la méfiance, le rejet, la peur des autres animaux. Et voilà qu’un jour…
Théatre (théâtre d’image, musique et bruitage)
Jeune public dès 3 ans .
Maison des Cultures de Pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : Terre ! – Saison Ah ?
L’événement Terre ! – Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine
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