Terre Terre Soirée Cirque Naucelle

Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mardi 2025-07-08

2025-07-08

Cirque aérien avec la compagnie Terre à Terre

De l’eau, de la terre, un pot de fleur, du soleil et du vent. De quoi prendre racine et fleurir ! Très visuel et acrobatique. Pour petits et grands. Cette année restauration et buvette sur place. .

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 72 29 19

English :

Aerial circus with the Terre à Terre company

German :

Luftzirkus mit der Kompanie Terre à Terre

Italiano :

Circo aereo con la compagnia Terre à Terre

Espanol :

Circo aéreo con la compañía Terre à Terre

