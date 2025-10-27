Terre ! Théâtre des Beaux Arts Bordeaux

Terre ! Théâtre des Beaux Arts Bordeaux lundi 27 octobre 2025.

Terre ! 27 et 28 octobre Théâtre des Beaux Arts Gironde

Tarif Adulte : 12€ ; Tarif moins de 12 ans : 10€ ; Tarif Carte Jeune : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-27T11:00 – 2025-10-27T12:00

Fin : 2025-10-28T14:30 – 2025-10-28T15:30

Avec Cécile Delacherie et Cyril Graux

Mise en scène & conception graphique de Sonia Millot

Compagnie Les Lubies

L’histoire d’une bande de pingouins qui se retrouvent soudainement à errer sur l’océan, accrochés à leur bloc de glace qui n’a rien trouvé de mieux que de se détacher du continent blanc.

Voilà qui est contrariant !

Seulement voilà, débarquer chez les autres, ce n’est pas aussi simple qu’ils le prévoyaient.

Jusqu’au jour où… plus de problème ! Ensemble, iIs trouvent la solution ! Et l’histoire se termine bien.

Le kamishibaï, petit théâtre d’images que la conteuse dévoile au fur et à mesure de l’histoire. Parfois de petites marionnettes se glissent et s’animent entre les illustrations. Un musicien accompagne le conte en musique et bruitages.

À partir de 3 ans.

Durée : 25 min

Spectacle programmé dans le cadre du Festival Sous les Loupiotes.

En coorganisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 21 85 30 https://www.theatre-beauxarts.fr https://www.facebook.com/TheatredesBeauxArts;https://www.instagram.com/theatredesbeauxarts [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-beauxarts.fr/programmation-theatre-bordeaux/spectacles/terre/ »}, {« type »: « email », « value »: « theatre.beauxarts@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 21 85 30 »}] Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l’école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

