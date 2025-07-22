Théâtre terre-ville Île du Saulcy Metz

Théâtre terre-ville

Île du Saulcy ESPACE BERNARD-MARIE KOLTES Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-05 18:00:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05 2026-02-06

Ce sont des quartiers résidentiels bordés d’autoroutes, ce sont des zones commerciales toute proches, ce sont ces maisons mitoyennes à travers les murs desquels on capte des bribes de quotidiens dont on ne se préoccupe pas car il est de bon ton de se mêler de ses affaires.

Terre-Ville, ce sont ces mères célibataires qui y élèvent seules leurs enfants au long de journées sans fin, des situations tellement banales et silencieuses qu’on finit par les trouver normales .Tout public

.

Île du Saulcy ESPACE BERNARD-MARIE KOLTES Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 06 58 ebmk-rp@univ-lorraine.fr

English :

They’re residential neighborhoods bordered by freeways, they’re nearby shopping areas, they’re terraced houses through whose walls we catch snatches of daily life that we don’t bother with because it’s good manners to mind our own business.

Terre-Ville is about single mothers raising their children on their own over the course of endless days, situations so banal and silent that we come to think of them as normal .

German :

Es sind Wohnviertel, die von Autobahnen gesäumt sind, es sind Einkaufszonen in unmittelbarer Nähe, es sind Reihenhäuser, durch deren Mauern man Bruchstücke des Alltags mitbekommt, um die man sich nicht kümmert, weil es zum guten Ton gehört, sich um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern.

Stadt-Land, das sind alleinerziehende Mütter, die ihre Kinder in endlosen Tagen alleine großziehen.

Italiano :

Si tratta di zone residenziali delimitate da autostrade, aree commerciali vicine, case a schiera attraverso i cui muri si colgono spaccati di vita quotidiana che non si ascoltano perché è buona educazione farsi gli affari propri.

Terre-Ville parla di madri sole che crescono i loro figli da sole per giorni interminabili, situazioni così banali e silenziose che si arriva a considerarle normali .

Espanol :

Son zonas residenciales delimitadas por autopistas, zonas comerciales cercanas, casas adosadas a través de cuyos muros captamos retazos de la vida cotidiana que no molestamos porque es de buena educación ocuparse de nuestros propios asuntos.

Terre-Ville trata de madres solteras que crían solas a sus hijos durante días interminables, situaciones tan mundanas y silenciosas que uno llega a considerarlas normales .

L’événement Théâtre terre-ville Metz a été mis à jour le 2025-10-24 par AGENCE INSPIRE METZ