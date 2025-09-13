Terremer Yemanja Savenay

Terremer Yemanja Savenay samedi 13 septembre 2025.

Terremer Yemanja

15 Boulevard de la Loire Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-27

Date(s) :
2025-09-13

Venez découvrir l’exposition Terremer de Yemanja !   .

15 Boulevard de la Loire Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 47 08 83 66  15blvrt@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Terremer Yemanja Savenay a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay