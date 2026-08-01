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AGENDA · Chézy

Terr’en fête Chézy

samedi 29 août 2026 · Chézy

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Lieu dit Montchenin
Ville
03230 Chézy
Département
Allier
Tarif

Chézy

Terr’en fête

Lieu dit Montchenin Chézy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29

Les Jeunes Agriculteurs de l’Allier vous donnent rendez-vous pour un week-end festif, convivial et agricole avec entrée gratuite.
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Lieu dit Montchenin Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 22 85  ja03@jeunesagriculteurs-aura.fr

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English :

The Allier Young Farmers invite you to join them for a festive, friendly, and agriculture-themed weekend with free admission.

L’événement Terr’en fête Chézy a été mis à jour le 2026-07-30 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région