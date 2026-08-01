Terr’en fête Chézy
samedi 29 août 2026 · Chézy
Informations pratiques
Chézy
Terr’en fête
Lieu dit Montchenin Chézy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Les Jeunes Agriculteurs de l’Allier vous donnent rendez-vous pour un week-end festif, convivial et agricole avec entrée gratuite.
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Lieu dit Montchenin Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 22 85 ja03@jeunesagriculteurs-aura.fr
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English :
The Allier Young Farmers invite you to join them for a festive, friendly, and agriculture-themed weekend with free admission.
L’événement Terr’en fête Chézy a été mis à jour le 2026-07-30 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région