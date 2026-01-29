Terrenoire Salle Jean Carmet Allonnes
Terrenoire Salle Jean Carmet Allonnes vendredi 3 avril 2026.
Terrenoire
Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes Sarthe
Tarif : 10 – 10 – 17 EUR
Date :
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Terrenoire présente protégé.e , 14 musiques cartographiant incandescences et ombres. Six ans à travailler une terre sensible et éruptive entre électronique et organique, mélodies hantantes et paroles comme des indices. .
Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr
