Terrenoire Salle Jean Carmet Allonnes

Terrenoire

Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Terrenoire présente protégé.e , 14 musiques cartographiant incandescences et ombres. Six ans à travailler une terre sensible et éruptive entre électronique et organique, mélodies hantantes et paroles comme des indices. .

Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

