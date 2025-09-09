TERRENOIRE – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

TERRENOIRE Début : 2026-04-08 à 20:30. Tarif : – euros.

ESPACE MALRAUX – JOUE LES TOURS PRÉSENTE : TERRENOIREProtégé.e. TourEspace Malraux Auditorium mercredi 8 avril 202620H30Concert MusiqueUn spectacleEspace MalrauxDécouvrez notre formule d’abonnement !L’éloge de la lenteurDepuis six ans, les Terrenoire travaillent leur musique comme une terre sensible et éruptive, faite de textures électroniques et organiques, de paroles comme des indices, à la fois directs et subtils, et de mélodies qui hantent longtemps. C’est une musique d’aujourd’hui, populaire et exigeante, où différents genres musicaux s’enlacent. Des accords planent, des ritournelles s’installent, des machines discutent avec des instruments à cordes. Par-dessus tout ça, une voix semble nous regarder dans les yeux.Les Forces contraires, premier album de Théo et Raphaël Herrerias (label Black Paradiso, 2020), les avait révélés au public français. Sacrés Révélation de l’année aux Victoires de la musique 2022, et après une tournée de 120 dates, ils organisaient en 2023 leur propre festival, à Terrenoire, quartier ouvrier de Saint-Étienne où ils ont grandi, et avec lequel le dialogue reste vital.Avec Protégé.e leur nouvel album, les deux frères de Terrenoire cartographient, en 14 musiques, un monde d’incandescences et d’ombres, où règne le souci de l’autre. Un album façonné dans la patience et la réflexion, Théo et Raphaël Herrerias, frères et artisans de la musique, ont choisi d’embrasser la lenteur dans un monde qui s’accélère. «?On croit fort à la lenteur, à ralentir aussi dans un monde qui va très, trop vite.?» « Un album en prise directe avec une génération qui doute autant qu’elle espère. Un disque de combat à la sensibilité exacerbée. » L’Humanité« Terrenoire a grandi et les Stéphanois se permettent d’aller au bout de leurs intuitions artistiques. [Un album] bouleversant de poésie et de beauté. » Ici Saint-Étienne Loire« Avec ‘‘Protégé.e’’, Terrenoire ne se contente pas de composer un album : ils sculptent une expérience où le temps devient un allié, une matière première aussi précieuse que le son. » Radio Vinci

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37