Terrenoire + Cancre + Scenarii Le Sew Morlaix

Terrenoire + Cancre + Scenarii Le Sew Morlaix vendredi 3 octobre 2025.

Terrenoire + Cancre + Scenarii

Le Sew 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03 23:30:00

Date(s) :

2025-10-03

TERRENOIRE

Sentez les vibrations venues des ruelles populaires de Saint-Étienne, portées par deux frères qui parlent avec leurs tripes. Raphaël et Théo tissent une musique où pop, électro et poésie se mêlent dans une danse sensible et brute. Leur son est une conversation intime, racontant des histoires de résilience et de liens entre les gens. Sur scène, ils ne se contentent pas d’égrener des chansons, ils ouvrent une fenêtre sur leur monde, captivant avec une énergie aussi sincère qu’envoûtante.

CANCRE

Cancre, c’est le souffle du rock comme on l’aime ici. Les frères Millasseau et leur acolyte Clet?Beyer dégagent une énergie brute, portée par des textes en français, puissants et habités. Après une tournée remarquée et des premières parties de Matmatah, ils reviennent au SEW — presqu’à domicile ! — pour y livrer un concert chargé de rage sincère et d’émotion à fleur de peau.

+ Dj set SCENARII .

Le Sew 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Terrenoire + Cancre + Scenarii Morlaix a été mis à jour le 2025-07-22 par OT BAIE DE MORLAIX