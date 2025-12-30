Terrenoire La Rotonde Châteaurenard

Terrenoire

Vendredi 13 mars 2026 à partir de 20h.

Début du concert à 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Concert Terrenoire à la Rotonde.

Sacrés Révélations de l’année aux Victoires de la musique 2022, les deux frères de Terrenoire reviennent avec un nouvel album protégé.e . Les Terrenoire travaillent leur musique comme une terre sensible et éruptive, faite de textures électroniques et organiques, de paroles comme des indices, à la fois directs et subtils, et de mélodies qui hantent longtemps. Des accords planent, des ritournelles s’installent, des machines discutent avec des instruments à cordes. Par-dessus tout ça, une voix semble nous regarder dans les yeux. Avec protégé.e leur nouvel album, Terrenoire cartographient, en 14 musiques, un monde d’incandescences et d’ombres, où règne le souci de l’autre.



Les deux frères Raphaël et Théo participeront en amont du concert à des rencontres et des ateliers d’écriture avec les élèves du collège Simone Veil de Châteaurenard. .

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Terrenoire concert at La Rotonde.

L’événement Terrenoire Châteaurenard a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence