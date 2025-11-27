TERRENOIRE + CLAIRE GIMATT LE METRONUM Toulouse

TERRENOIRE + CLAIRE GIMATT

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 24 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Avec Protégé.e, leur nouvel album, les deux frères de Terrenoire cartographient, en 14 musiques, un monde d’incandescences et d’ombres, où règne le souci de l’autre.

Depuis six ans, les Terrenoire travaillent leur musique comme une terre sensible et éruptive, faite de textures électroniques et organiques, de paroles comme des indices, à la fois directs et subtils, et de mélodies qui hantent longtemps. C’est une musique d’aujourd’hui, populaire et exigeante, où différents genres musicaux s’enlacent. 12 .

English :

With Protégé.e, their new album, the two brothers from Terrenoire map out, in 14 tracks, a world of incandescence and shadows, where concern for others reigns.

German :

Mit ihrem neuen Album Protégé.e kartografieren die beiden Brüder aus Terrenoire in 14 Musikstücken eine Welt der Glut und der Schatten, in der die Sorge um den anderen herrscht.

Italiano :

Con Protégé.e, il loro nuovo album, i due fratelli di Terrenoire tracciano, in 14 brani, un mondo di incandescenze e ombre, dove l’attenzione per gli altri regna sovrana.

Espanol :

Con Protégé.e, su nuevo álbum, los dos hermanos de Terrenoire trazan, en 14 temas, un mundo de incandescencia y sombras, donde reina la preocupación por los demás.

