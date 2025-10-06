TERRENOIRE – CONCERT TERRENOIRE – CENTRE CULTUREL TISOT La Seyne Sur Mer

TERRENOIRE – CONCERT TERRENOIRE Début : 2026-03-14 à 20:30. Tarif : – euros.

LE CENTRE CULTUREL TISOT VOUS PROPOSE :TERRENOIRE en concert Le 14 mars 2026 à 20H30 Avec une Première Partie – Genre : Pop ÉlectroAvec protégé.e leur nouvel album, les deux frères de TERRENOIRE cartographient, en 14 musiques, un monde d’incandescences et d’ombres, où règne le souci de l’autre. Depuis six ans, les TERRENOIRE travaillent leur musique comme une terre sensible et éruptive, faite de textures électroniques et organiques, de paroles comme des indices, à la fois directs et subtils, et de mélodies qui hantent longtemps. C’est une musique d’aujourd’hui, populaire et exigeante, où différents genres musicaux s’enlacent. Des accords planent, des ritournelles s’installent, des machines discutent avec des instruments à cordes. Par-dessus tout ça, une voix semble nous regarder dans les yeux.Les Forces Contraires, premier album de Théo et Raphaël HERRERIAS (label Black Paradiso, 2020), les avait révélés au public français. Sacrés Révélations de l’année aux Victoires de la musique 2022, et après une tournée de 120 dates, ils organisaient en 2023 leur propre festival, à TERRENOIRE, quartier ouvrier de Saint-Étienne où ils ont grandi, et avec qui le dialogue reste vital. Aujourd’hui, ils revisitent l’idée de la tournée en allant découvrir territoire par territoire. Une tournée vivace et riche, qui dessine une cartographie singulière, une nouvelle manière de faire du lien sur la route, prendre le temps de rencontrer les gens, prendre le temps de monter des gestes de transmission, des gestes de rencontres, une nouvelle manière d’orienter nos corps et de redéfinir les lignes de désirs de la tournée. Ralentir le rythme pour prendre le temps de découvrir un territoire. Ouverture des portes à partir de 19H00Infos billetterie :Tarif : 20 euros ( HORS FRAIS DE BILLETTERIE )Concert Debout – Placement LibrePlaces disponibles sur les réseaux France billet (FNAC, CARREFOUR…..) Ticketnet AUCHAN, LECLERC…. WEEZEVENT via notre page Facebook : Centre Culturel Tisot ou directement sur place notamment pour le tarif réduit. – Buvette et restauration sur place- Distributeur d’espèces à proximité ( la Poste Place St Jean, Auchan )- Parking surveillé- Ligne de bus à proximité 08 et 81 (voir horaire réseau Mistral)Contact : Centre Culturel Tisot, avenue Jean Bartolini, 83500 La Seyne Sur MerTel : 04 .94.06.94.77

CENTRE CULTUREL TISOT Avenue Bartolini 83500 La Seyne Sur Mer 83