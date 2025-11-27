TERRENOIRE Le Metronum Toulouse

TERRENOIRE Jeudi 27 novembre, 20h00 Le Metronum Haute-Garonne

Depuis six ans, les Terrenoire travaillent leur musique comme une terre sensible et éruptive, faite de textures électroniques et organiques, de paroles comme des indices, à la fois directs et subtils, et de mélodies qui hantent longtemps.

C’est une musique d’aujourd’hui, populaire et exigeante, où différents genres musicaux s’enlacent. Des accords planent, des ritournelles s’installent, des machines discutent avec des instruments à cordes. Par-dessus tout ça, une voix semble nous regarder dans les yeux.

On a hâte de les (re)découvrir le 27 novembre 2025 au Metronum !

Le Metronum 2 rond-point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

Avec Protégé.e, leur nouvel album, les deux frères de Terrenoire cartographient, en 14 musiques, un monde d’incandescences et d’ombres, où règne le souci de l’autre.