TERRENOIRE – PALOMA – CLUB Nimes

TERRENOIRE Début : 2025-11-29 à 20:30. Tarif : – euros.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : TERRENOIREAvec protégé.e leur nouvel album, les deux frères de Terrenoire cartographient, en 14 musiques, un monde d’incandescences et d’ombres, où règne le souci de l’autre.Depuis six ans, les Terrenoire travaillent leur musique comme une terre sensible et éruptive, faite de textures électroniques et organiques, de paroles comme des indices, à la fois directs et subtils, et de mélodies qui hantent longtemps. C’est une musique d’aujourd’hui, populaire et exigeante, où différents genres musicaux s’enlacent. Des accords planent, des ritournelles s’installent, des machines discutent avec des instruments à cordes. Par-dessus tout ça, une voix semble nous regarder dans les yeux.Les Forces Contraires, premier album de Théo et Raphaël Herrerias (label Black Paradiso, 2020), les avait révélés au public français. Sacrés Révélations de l’année aux Victoires de la musique 2022, et après une tournée de 120 dates, ils organisaient en 2023 leur propre festival, à Terrenoire, quartier ouvrier de Saint-Etienne où ils ont grandi, et avec qui le dialogue reste vital.Aujourd’hui, ils revisitent l’idée de la tournée en allant découvrir territoire par territoire.Une tournée vivace et riche, qui dessine une cartographie singulière, une nouvelle manière de faire du lien sur la route, prendre le temps de rencontrer les gens, prendre le temps de monter des gestes de transmission, des gestes de rencontres, une nouvelle manière d’orienter nos corps et de redéfinir les lignes de désirs de la tournée.Ralentir le rythme pour prendre le temps de découvrir un territoire.

PALOMA – CLUB 250 CHEMIN DE L’AERODROME 30000 Nimes 30